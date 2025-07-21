DOLAR
40,4 0,05%
EURO
46,92 0,2%
ALTIN
4.359,5 -0,23%
BITCOIN
4.782.524,51 -0,16%

Bursa'da Özel Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralıların durumu iyi.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 05:46
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 05:46
Bursa'da Özel Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Bursa'da Kaza: 7 Yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza, Bilginler Caddesi'nde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 NCY 72 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ç.K. idaresindeki 16 M 00167 plakalı özel halk otobüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü ile otobüste bulunan 5 yolcu yaralandı.

Olayın ardından ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası olay yeri düzenlendi ve kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, özel halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi...

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, özel halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, özel halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi...

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, özel halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail Askerlerine Saldırı Düzenledi
2
Sakarya'da Orman Yangını: İki Mahalle Boşaltıldı
3
Erzincan'da İki Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı
4
Sakarya'da Orman Yangını: Taşoluk Mahallesi Tahliye Edildi
5
Bakan Göktaş, Aile Yılı Kapsamında Elazığ'da Önemli Açıklamalarda Bulundu
6
Dolmabahçe'de '253 Şehit 253 Portre' Sergisi Açıldı

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı