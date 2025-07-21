Bursa'da Özel Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Bursa'da Kaza: 7 Yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza, Bilginler Caddesi'nde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 NCY 72 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ç.K. idaresindeki 16 M 00167 plakalı özel halk otobüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü ile otobüste bulunan 5 yolcu yaralandı.

Olayın ardından ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası olay yeri düzenlendi ve kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, özel halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, özel halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.