DOLAR
40,66 0,11%
EURO
46,88 -0,39%
ALTIN
4.413,38 -0,08%
BITCOIN
4.682.650,81 -0,19%

Bursa'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü kazada hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 15:49
Bursa'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bursa'da Trajik Kaza: Otomobil Tıra Çarptı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi'nde meydana gelen kazada, park halindeki bir tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Hasan Yenigelenler (44) idaresindeki 16 BV 405 plakalı otomobilin, Fethiye Mahallesi Yenipazar Sokak'ta park halinde bulunan 26 AGJ 557 plakalı tıra çarpmasıyla gerçekleşti.

Olayın bildirilmesi üzerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ancak, yapılan müdahalelere rağmen otomobilin içerisinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını...

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını...

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Marketlerdeki Poşet Sorununa Yeni Yaptırımlar Geliyor

Ağustos 2025 Emekli Promosyonları: Bankalar Arası Rekabet Arttı da arttı

Çay Fiyatlarına Çifte Zam! Ağustos Ayı Zamlı Fiyatlar

2025'te Özel Sağlık Sigortası Primleri Fırlıyor: İşte Tasarruf Formülü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri
2
Erzincan'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı
3
2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak
4
İstanbul'da Mısır Cezaevleri İçin basın toplantısı düzenlendi
5
Kurtulmuş ve Gilani: Türkiye-Pakistan İşbirliği Vurgusu
6
CHP'li Adem, Bağcıoğlu ve Yavuzyılmaz'dan Orman Yangınlarıyla İlgili Önemli Açıklamalar
7
Bursa'daki Nektarin Bahçesi Yangından Korkmadı

Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri

2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak

Çay Fiyatlarına Çifte Zam! Ağustos Ayı Zamlı Fiyatlar

2025'te Özel Sağlık Sigortası Primleri Fırlıyor: İşte Tasarruf Formülü

BDDK Personel Alımı: Yeni Personel İçin Başvurular Başladı

Marketlerdeki Poşet Sorununa Yeni Yaptırımlar Geliyor

İzmir'de 19 Saatlik Su Kesintisi: Konak ve Bornova Mahalleleri Etkilenecek

Ağustos 2025 Emekli Promosyonları: Bankalar Arası Rekabet Arttı da arttı

Marketlerde Şekersiz Ürün Devrimi: Artık raflarda Yok!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 240 Milyon TL'lik Yatırım Fırsatı Başladı!

Emekli İkramiyesinde Tavan Açıklandı: 23.410 TL

O Üniversiteden %75 Burs Fırsatı! Tercihinizde Dikkat Edin!