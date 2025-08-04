Bursa'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bursa'da Trajik Kaza: Otomobil Tıra Çarptı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi'nde meydana gelen kazada, park halindeki bir tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Hasan Yenigelenler (44) idaresindeki 16 BV 405 plakalı otomobilin, Fethiye Mahallesi Yenipazar Sokak'ta park halinde bulunan 26 AGJ 557 plakalı tıra çarpmasıyla gerçekleşti.

Olayın bildirilmesi üzerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ancak, yapılan müdahalelere rağmen otomobilin içerisinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.