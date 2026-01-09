Başkan Dutlulu: 2026'yi Hizmet Yılı Yapacağız

Başkan Dutlulu: "2026 Hizmet Yılı Olacak"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda Manisa'nın önümüzdeki döneme ilişkin 3 yıllık vizyonu ve hayata geçirilecek büyük projeler paylaşıldı.

Programa Başkan Besim Dutlulu'nun yanı sıra CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Genel Sekreter Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Sekreter Yardımcıları Ata Temiz, Pınar Mine Hacıalibeyoğlu ve Ulaş Aydın ile Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Öner Aydın katıldı.

Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Başkan Dutlulu, gazetecilerin bayramını kutlayarak şu ifadeleri kullandı: "Sağlıkla, başarıyla, huzurla mesleğinizi yaptığınız, ekonomik kaygılar gütmediğiniz, işinizi yaparken hiçbir baskıyla karşılaşmadığınız nice Gazeteciler Günü’nde inşallah hep beraber oluruz. Bizler sizlerle beraber olmaktan gerçekten çok mutluyuz".

"Hedefimiz 2026’yı hizmet yılı yapmak"

Dutlulu, Cuma günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla yapılan açılışa değinerek belediyenin yeni sisteme geçtiğini ve ilçe belediyeleriyle birlikte ortak projeler üreteceklerini belirtti. "Hedefimiz, 2026 yılını hizmet yılı yapmak" dedi ve düğün salonu, kreş, kültür merkezi, otopark gibi projelerde ilçe belediyelerinin proje hazırlayıp ihaleyi yapacağını, Manisa Büyükşehir'in ise maddi katkı sağlayacağını aktardı.

3 yıllık vizyon: Kültür ve gençlik merkezleri

Dutlulu, Ferdi Zeyrek Kültür Merkezi için 5M’in olduğu 14 dönümlük alanda planlanan projeyi anlattı: altı otopark, zemin katlarında dükkanlar, ana binalarda konut ve yaklaşık 2 bin 2 bin 500 metrekare alanda Manisa’nın en büyük ve en modern kültür merkezinin yer alacağını söyleyerek ihaleye bu yıl içinde çıkmayı hedeflediklerini belirtti.

Gülşah Durbay Gençlik Merkezi için Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ile ortak proje planlandığını; Şehzadeler Belediyesi proje yapacak, Manisa Büyükşehir'in maddi katkı sağlayacağını ifade etti. Yunusemre Belediyesi'nden devralınan gençlik merkezinin ise 6 ay içinde tamamlanacağını, burada E-spor merkezi, etüt merkezleri, belediye daire başkanlıkları, meclis ve konferans salonları bulunacağını söyledi. Bu merkezin ismi Güney Temiz Gençlik Merkezi olacak.

Kavşak projeleri: Ergenekon ve Ay-Yıldız müjdesi

Kavşak projelerine değinen Dutlulu, merkezde ilk yapılacak kavşağın belediye önündeki kavşak olduğunu ve proje ihalesinin Şubat ayında çıkacağını, yaz aylarında yapım ihalesine girileceğini açıkladı. Ergenekon Kavşağı ihalesinin de Şubat'ta planlandığını, Turgutlu ve Akhisar'da projelerin sürdüğünü belirtti.

Akhisar'daki ay-yıldız kavşağının üst geçit şeklinde ve 500 metreyi bulan bir üst geçit olacağını, Salihli'deki uygulamaya benzer şekilde şehir girişindeki trafik sorununu çözeceğini duyurdu.

Manisa Lisesi ve otopark çalışmaları

Dutlulu, Manisa Lisesi için yürütülen çalışmalara vurgu yaparak AK Parti Milletvekillerine teşekkür etti ve projeye olan inancını şu sözlerle dile getirdi: "Bu proje devam ediyor. Yapılacağına inancım tam." Manisa Lisesi'nin yeniden yapılması ve altına otopark inşa edilmesi için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Pazaryeri ve yeşil alan hedefleri

Pazaryerleriyle ilgili mevcut sorunları anlatarak Perşembe Pazarı'nda açıkta kalan pazarcıların üstünün kapanma işleminin devam ettiğini, Karaköy pazarını ise iki katlı pazaryerine dönüştürüp üstüne 3 kat otopark yapmayı planladıklarını söyledi. Manisa'ya her yıl önemli miktarda yeşil alan kazandırmak istediklerini vurgulayan Dutlulu, Karaali'de 40 dönümlük bir projenin ve Çaybaşı deresinde yenileme çalışmalarının olduğunu aktardı.

Son olarak "2026 yılı yoğun bir yıl olacak. 2029 bizim seçim yılımız." diyerek projeleri seçim yılına kadar tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmasının ardından Başkan Besim Dutlulu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YEREL VE ULUSAL BASIN TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ. GAZETECİLERİN BAYRAMINI KUTLAYAN BAŞKAN DUTLULU, TOPLANTIDA MANİSA’NIN GELECEĞİNE DAİR 3 YILLIK VİZYONUNU VE HAYATA GEÇİRİLECEK DEV PROJELERİ PAYLAŞTI.