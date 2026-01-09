Habib-i Neccar Camii'nin Temizliği HBB'ye Emanet

Deprem sonrası restorasyonla yeniden açılan tarihi camide kapsamlı temizlik yapıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), depremde yıkıldıktan sonra restore edilerek yeniden ibadete açılan ve Anadolu’nun ilk camisi olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi’nde detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen temizlik çalışmasıyla, yoğun ziyaretçi trafiği olan camide vatandaşların temiz ve sağlıklı bir ortamda ibadet etmeleri hedefleniyor.

Hatay’ın simge yapılarından olan caminin rutin temizlikleri bundan böyle düzenli olarak Büyükşehir personelleri tarafından yapılacak. Yetkililer, bu uygulamanın il genelindeki diğer ibadethanelerde de sürdürüleceğini bildirdi.

HBB yetkilileri, Hatay genelinde ibadethane temizliklerine devam ederek vatandaşların ibadetlerini daha hijyenik ortamlarda gerçekleştirebilmesini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

