10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü: Özcan'dan ‘Özgür ve İlkeli Basın’ Vurgusu

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında basının demokrasi ve toplum hayatındaki önemine dikkat çekti.

Özcan'ın mesajı

"Basın; demokrasinin güçlenmesi, toplumsal bilincin oluşması ve kamuoyunun sağlıklı bilgiye ulaşması açısından vazgeçilmez bir unsurdur. Özgür, objektif ve ilkeli basın toplumların gelişmesinde büyük bir paya sahiptir. Zor şartlar altında, kamuoyuna dürüstlük ve özveriyle gerçek bilgiyi ulaştırmak için çalışan gazetecilerimiz, toplumun aydınlık yüzünün teminatıdır" dedi.

"Basın kuruluşlarımız, evrensel meslek ilkeleri ışığında farklı görüş ve düşünceleri tarafsız bir şekilde kamuoyuna yansıtarak, toplumda huzur ve güven ortamının oluşmasına önemli katkı sunmaktadır" ifadelerini kullanan Özcan, gelişen iletişim teknolojileriyle basının sorumluluğunun arttığını vurguladı.

"Tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber yapmak, toplumu doğru bilgilendirmek ve doğruları korkusuzca kamuoyuna yansıtmak basın mensuplarımızın en önemli görevidir" şeklinde konuştu.

Malatya basınının kentin gelişimine yaptığı katkıya da değinen Özcan, "Yerel basınımız yalnızca haber aktarmakla kalmayıp, şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine de katkı sağlamaktadır. Malatya basını, kentin sesi olarak güçlü bir iletişim köprüsü görevini üstlenmektedir" dedi.

Mesajının sonunda kamu yararını gözeterek fedakârca görev yapan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak sağlık ve başarı dileklerinde bulundu.

ÖZCAN: "ÖZGÜR VE İLKELİ BASIN TOPLUMLARIN GELİŞMESİNDE BÜYÜK PAYA SAHİPTİR"