Kocaeli Hereke'de Kuvvetli Rüzgar: 186 Evin Çatısı Uçtu

Kocaeli'de Kuvvetli Rüzgar Hereke Cumhuriyet Mahallesi'ni Vurdu

Marmara Bölgesi'ni dün akşam etkileyen fırtına mahallede ağır hasara neden oldu

Marmara Bölgesi'ni dün akşam etkisi altına alan kuvvetli rüzgar, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke Cumhuriyet Mahallesinde önemli yıkıma yol açtı. Mahallede ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu ve birçok evin çatısı uçtu.

İlk tespitlere göre toplam 186 evin çatısı çeşitli boyutlarda hasar gördü. Kopan elektrik tellerinin neden olduğu yangında bir ev tamamen yandı. Mahallede halen elektrik kesintisi devam ediyor.

Yaşanan arızalar nedeniyle okullar tatil edilirken, belediye ekipleri sokaklara savrulan çatı parçalarını topluyor; ancak vatandaşların günlük yaşamı aksıyor ve mağduriyet sürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Can bölgenin halen afet şartları altında olduğunu belirterek uyarıda bulundu: "Mahallede hasar tespitlerine göre 186 evin çatısı uçtu. Bir ev de elektrik direğinin devrilmesi ve kopan tellerin etkisiyle tamamen yandı. Elektrik arızası nedeniyle halkımız evlerine gidemiyor, yemeklerini pişiremiyor, bazı vatandaşlarımız kahvaltı bile yapamadı. Sarkan elektrik kabloları büyük tehlike oluşturuyor. Bir an önce bu kablolar toplansın, mahallemize elektrik verilsin ve hayat normale dönsün. Cumhuriyet Mahallesi acil yardım bekliyor".

Hasar tespit çalışmaları devam ediyor; mahallede öncelik güvenlik önlemleri ve elektrik altyapısının onarımı olarak belirlendi.

