Turist Gözüyle Kocaeli: 3.548 Fotoğrafla Kent Kartpostala Dönüştü

“Turist Gözüyle Kocaeli” yarışmasında seçilen 16 eser, kentin doğal, tarihi ve kültürel zenginliğini farklı bakış açılarıyla gözler önüne serdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 17:05
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 17:26
"Turist Gözüyle Kocaeli" fotoğraf yarışması kentin yeni yüzünü sergiledi

"Turist Gözüyle Kocaeli" temalı ulusal yarışmada, kentin doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve kültürel zenginlikleri fotoğraf sanatçılarının objektifine yansıdı. Geçmişte gri ve kokan şehir olarak anılan Kocaeli’nin bugün kartpostallara konu olan yeni kimliği yarışmada öne çıktı.

Yarışma ve sergi

Yarışmada, her biri kenti farklı bir açıdan anlatan kareler değerlendirildi. 4 ayrı kategoride ödüle layık görülen 16 fotoğraf ile sergilenmeye değer bulunan eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Eserler, kentin değişen yüzünü ve kartpostallık güzelliklerini çeşitli bakış açılarıyla ortaya koydu.

Ödül törenine büyük ilgi vardı

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF), Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK) ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği’nin (GFSD) destek verdiği yarışmanın ödül törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, GFSD Başkanı İsmail İkiz, KASK Başkanı Melih Sular, çok sayıda sanatsever ile fotoğraf tutkunları katıldı. Ödül töreni öncesinde davetliler, trio müzik dinletisi eşliğinde sergiyi ziyaret etti.

Tahir Büyükakın törende yaptığı konuşmada yarışmaya gösterilen ilgiye ve fotoğrafların ortaya koyduğu güzelliğe dikkat çekti: "Fotoğraflara baktığımızda nasıl cennet şehirde yaşadığımızı görmüş olduk. Aslında bu fotoğraflar bir anlamda toplumsal hafıza. Yıllardır biz bunu yapıyoruz. Kocaeli kare kare arşivleniyor. Bu yıl 12’ncisini düzenledik; 28 ilden 978 fotoğrafçımız, 3 bin 548 fotoğrafla bu yarışmaya katıldı. Ortaya inanılmaz güzellikler çıktı. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bir manada Kocaeli’yi anlatmanın 3 bin 548 farklı yolu olarak görüyorum fotoğrafları."

Büyükakın konuşmasının devamında kentin dönüşümüne vurgu yaptı: "Arkadaşlarımız Kocaeli’yi kartpostal şehir haline getirmişler. Her kare aynı zamanda tarihe düşülen bir not. Hepsi de büyük emek gerektiren fotoğraflar. Allı turnaları unutmuştuk. Ama artık allı turnalar geri döndü. Şehrimizin dört bir yanında çok güzel şeyler oluyor. Şehrimiz her geçen gün güzelleşiyor. Kocaeli; isli, puslu, kokan ve gri bir şehirden, yeşili ve mavisi ile anılmaya başlayan şehre döndü. Bu nedenle ’Gözlerinize İnanacaksınız’ dedik. Aslında bu da şehrimiz için bir başka pencere oldu. İnsanlar gözlerine inanmaya başladı. Bu güzellik hepimizin. Bunu hep birlikte yaşatıp, insanlara göstereceğiz. Emeğiniz için yürekten teşekkür ediyorum".

Dereceler ve kategoriler

Yarışma kapsamında değerlendirme yapılan kategoriler şunlardı: "Kocaeli’de Turizm", "Büyükşehir Kocaeli", "Kocaeli’de Doğa ve Manzara" ve "Kocaeli’nin Köyleri ve Kültürel Yaşam". Her kategoride birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon olmak üzere dört derece verildi; yarışma sonunda toplam 16 fotoğraf ödüle layık görüldü ve 16 kişi dereceye girdi. Ödül töreni, dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

