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Bursa'da Servis Minibüsü ve Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 8 işçi yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 05:40
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 05:53
Bursa'da Servis Minibüsü ve Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Bursa'da Trafik Kazası: 8 İşçi Yaralandı

Bursa'nın Osmangazi İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 8 işçi yaralandı. Olay, Hamitler Mahallesi 1. Saygı Sokak'ta, Çağrı B. yönetimindeki 16 RS 405 plakalı otomobil ile Süleyman B. yönetimindeki 16 S 1759 plakalı servis minibüsünün çarpışması ile gerçekleşti.

Kazada Yaralananlar

Çarpışmanın ardından yola devrilen minibüs içindeki fabrika işçilerinden Adnan E, Erhan S, Mustafa F, Ali Baki Y, Aydın F, Hacer Y ve Hakan Y ile Berat Y hafif yaralandı. Yaralıların, **vardiya çıkışı evlerine dönmek için** servis aracına bindikleri öğrenildi.

Olayın Ardından Hızla Müdahale Edildi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra, çevredeki hastanelere kaldırıldılar.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bursa'nın Osmangazi İlçesinde, servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi...

Bursa'nın Osmangazi İlçesinde, servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

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