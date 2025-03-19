Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, silahlı kavga sonucunda bir kişi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay, Orhangazi'ye bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi.

İddialara göre, kahvehane işletmecisi O.E. (41) ve C.A. (31) arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesiyle birlikte O.E., yanındaki tüfekle C.A.'ya ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

C.A., göğsünden vurularak ağır yaralandı ve ihbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı C.A., ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından jandarma ekipleri, kaçan şüpheli O.E.'yi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.