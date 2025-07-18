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Bursa'da Silahlı Saldırı: 4 Yaralı

Yenişehir'de meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı, şüpheli A.A. kaçtı.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 15:00
Bursa'da Silahlı Saldırı: 4 Yaralı

Bursa'nın Yenişehir İlçesinde Silahlı Saldırı

Bursa'nın Yenişehir ilçesi, artan şiddet olaylarına bir yenisini daha ekledi. İlçe merkezindeki Şemaki Camisi önünde meydana gelen olayda, bilinmeyen bir nedenle A.A. isimli şüpheli, 4 kişiye tabancayla ateş açtı.

Olayın Ardından Hızla Müdahale

Silah seslerini duyan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine polisin ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği öğrenildi. Yaralılar; O.T., H.Ü., B.M. ve S.Ç., sağlık ekipleri tarafından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli Kaçtı, Yakalanması İçin Çalışmalar Sürüyor

Olayın ardından, tabanca ile ateş eden şüpheli A.A., olay yerinden aracıyla kaçtı. Polis, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Olayın detayları araştırılırken, yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili gelişmelerin takip edileceği belirtildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde silahla yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı. Olay yerine çok...

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde silahla yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde silahla yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı. Olay yerine çok...

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde silahla yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

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