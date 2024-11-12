DOLAR
34,38 -0,22%
EURO
36,52 0,2%
ALTIN
2.871,65 0,82%
BITCOIN
3.014.639,81 -0,9%

Bursa'da Tarihi Camilerin Güvenlik Hizmetinin Sonlandırılması Tepki Topladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi camilerdeki güvenlik hizmetini sonlandırma kararı, dernek başkanından sert eleştiriler aldı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:11
Bursa'da Tarihi Camilerin Güvenlik Hizmetinin Sonlandırılması Tepki Topladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Tartışmalı Güvenlik Kararı

Bursa'da tarihi camilerde yaklaşık 14 yıldır yürütülen özel güvenlik hizmetinin 1 Şubat 2025 itibarıyla sona ereceği duyurusu, kentin dört bir yanında tartışmalara yol açtı. Bursa Ulu Cami Onarım Donatım ve Bakım Derneği Başkanı Hilmi Şanlı tarafından yapılan açıklamalara göre, bu karar, güvenlik zafiyeti yaratma endişesi taşıyor.

Güvenlikten Tasarruf Olmaz!

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, eylül ayında Bursa Müftülüğüne gönderilen bir yazıda belirtilen karar doğrultusunda, Ulu Cami, Yeşil Cami, 1. Murad Hüdavendigar, Yıldırım ve Emir Sultan camilerindeki güvenlik görevlisi hizmetleri kesilecek. Hilmi Şanlı, bu uygulamanın, geçmişte yaşanan terör saldırlarına karşı alınan bir önlem olarak başlatıldığını ifade etti. Özellikle, Ulu Cami'nin girişine yakın alanda 27 Nisan 2016'da yaşanan bir canlı bomba saldırısının hatırlatılması, güvenlik önlemlerinin önemini yeniden gözler önüne serdi.

Tarihi Yapıların Güvenliği Ele Alınmalı

Şanlı, camilerin Türkiye'nin kültürel parçaları olduğunu vurgulayarak, "Bu tarihî yapıların güvenliğini sağlamak, hem Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne hem de tüm vatandaşlara düşen bir sorumluluktur" dedi. Ulu Cami’nin her gün ortalama 25-30 bin ziyaretçi tarafından kullanıldığını belirten Şanlı, güvensiz bir ortamda bu kadar yoğun bir ziyaret olmasının tehlikeli olabileceğini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi'ne Çağrı

Hilmi Şanlı, güvenlik tedbirlerinin sürdürülmesi gerektiğini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte mevcut güvenlik görevlilerinin daha disiplinli ve etkin çalışması için gereken önlemleri almalıdır. Güvenlik zafiyetine meydan vermemek ve huzuru sağlamak tüm vatandaşların görevidir" diyerek sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bursa Büyükşehir Belediyesince kentteki bazı tarihi camilerde yaklaşık 14 yıldır sağlanan özel...

Bursa Büyükşehir Belediyesince kentteki bazı tarihi camilerde yaklaşık 14 yıldır sağlanan özel güvenlik görevlisi hizmetinin gelecek yıl şubat ayından itibaren son verilmesi kararı tepkiye neden oldu. Fotoğrafta Yeşil Cami görünüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesince kentteki bazı tarihi camilerde yaklaşık 14 yıldır sağlanan özel...

Bursa Büyükşehir Belediyesince kentteki bazı tarihi camilerde yaklaşık 14 yıldır sağlanan özel güvenlik görevlisi hizmetinin gelecek yıl şubat ayından itibaren son verilmesi kararı tepkiye neden oldu. Fotoğrafta Yeşil Cami görünüyor.

İLGİLİ HABERLER

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Tarihi Camilerin Güvenlik Hizmetinin Sonlandırılması Tepki Topladı
2
Erdoğan ve Aliyev, COP29 Zirvesi'nde Görüştü
3
Mardin'de 597 Tarihi Sikke Ele Geçirildi: Roma ve Bizans Dönemine Ait
4
Bakan Uraloğlu Antalya'da Ziyaretler Gerçekleştirdi
5
WWF, COP29'dan Biyoçeşitlilik İçin Olumlu Sonuçlar Bekliyor
6
Çin'de Yürüyüşçülerin Üzerine Araç Süren Şahıs 35 Kişi Öldürdü
7
Çanakkale Boğazı, Dev Petrol Platformu için Tek Yönlü Kapatıldı

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak