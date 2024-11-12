Bursa'da Tarihi Camilerin Güvenlik Hizmetinin Sonlandırılması Tepki Topladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Tartışmalı Güvenlik Kararı

Bursa'da tarihi camilerde yaklaşık 14 yıldır yürütülen özel güvenlik hizmetinin 1 Şubat 2025 itibarıyla sona ereceği duyurusu, kentin dört bir yanında tartışmalara yol açtı. Bursa Ulu Cami Onarım Donatım ve Bakım Derneği Başkanı Hilmi Şanlı tarafından yapılan açıklamalara göre, bu karar, güvenlik zafiyeti yaratma endişesi taşıyor.

Güvenlikten Tasarruf Olmaz!

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, eylül ayında Bursa Müftülüğüne gönderilen bir yazıda belirtilen karar doğrultusunda, Ulu Cami, Yeşil Cami, 1. Murad Hüdavendigar, Yıldırım ve Emir Sultan camilerindeki güvenlik görevlisi hizmetleri kesilecek. Hilmi Şanlı, bu uygulamanın, geçmişte yaşanan terör saldırlarına karşı alınan bir önlem olarak başlatıldığını ifade etti. Özellikle, Ulu Cami'nin girişine yakın alanda 27 Nisan 2016'da yaşanan bir canlı bomba saldırısının hatırlatılması, güvenlik önlemlerinin önemini yeniden gözler önüne serdi.

Tarihi Yapıların Güvenliği Ele Alınmalı

Şanlı, camilerin Türkiye'nin kültürel parçaları olduğunu vurgulayarak, "Bu tarihî yapıların güvenliğini sağlamak, hem Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne hem de tüm vatandaşlara düşen bir sorumluluktur" dedi. Ulu Cami’nin her gün ortalama 25-30 bin ziyaretçi tarafından kullanıldığını belirten Şanlı, güvensiz bir ortamda bu kadar yoğun bir ziyaret olmasının tehlikeli olabileceğini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi'ne Çağrı

Hilmi Şanlı, güvenlik tedbirlerinin sürdürülmesi gerektiğini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte mevcut güvenlik görevlilerinin daha disiplinli ve etkin çalışması için gereken önlemleri almalıdır. Güvenlik zafiyetine meydan vermemek ve huzuru sağlamak tüm vatandaşların görevidir" diyerek sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bursa Büyükşehir Belediyesince kentteki bazı tarihi camilerde yaklaşık 14 yıldır sağlanan özel güvenlik görevlisi hizmetinin gelecek yıl şubat ayından itibaren son verilmesi kararı tepkiye neden oldu. Fotoğrafta Yeşil Cami görünüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesince kentteki bazı tarihi camilerde yaklaşık 14 yıldır sağlanan özel güvenlik görevlisi hizmetinin gelecek yıl şubat ayından itibaren son verilmesi kararı tepkiye neden oldu. Fotoğrafta Yeşil Cami görünüyor.