Bursa'da Tekstil Fabrikasında Yangın: Olay Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Tekstil Fabrikasının Depo Kısmında Yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir tekstil fabrikasının depo kısmında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Belirsiz

Süleymaniye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Havaalanı Caddesi'nde bulunan tekstil fabrikasının depo kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ardından, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye Müdahale Etti

İtfaiye ekipleri, yangının kumaş ve boya kimyasallarının bulunduğu bölümde çıkması nedeniyle hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, sonrasında soğutma çalışması yaptı.

Bir İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Yangın sırasında dumandan etkilenen fabrika işçisi Mehmet Emin T. (42), ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.