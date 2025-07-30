DOLAR
40,58 0%
EURO
46,91 0,02%
ALTIN
4.346,45 -0,21%
BITCOIN
4.802.955,94 -0,96%

Bursa'da Tekstil Fabrikasında Yangın: Olay Kontrol Altına Alındı

İnegöl'de bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, bir işçi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 04:23
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 04:23
Bursa'da Tekstil Fabrikasında Yangın: Olay Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Tekstil Fabrikasının Depo Kısmında Yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir tekstil fabrikasının depo kısmında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Belirsiz

Süleymaniye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Havaalanı Caddesi'nde bulunan tekstil fabrikasının depo kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ardından, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye Müdahale Etti

İtfaiye ekipleri, yangının kumaş ve boya kimyasallarının bulunduğu bölümde çıkması nedeniyle hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, sonrasında soğutma çalışması yaptı.

Bir İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Yangın sırasında dumandan etkilenen fabrika işçisi Mehmet Emin T. (42), ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın itfaiye...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın itfaiye...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!

Devlet Üniversiteleri 50 Bin TL Burs İmkanıyla Öğrencileri Cezbetmeye Hazırlanıyor

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mardin'de Yüksekten Düşen Kadın İki Ameliyatla Sağlığına Kavuştu
2
Bayrampaşa'da Otoparktaki Hurda Kağıt Yüklü Kamyonet Yanarak İki Araca Zarar Verdi
3
Kurtulmuş ve Grosu'dan Parlamentolar Arası İşbirliği Vurgusu
4
Yangında Annelerini Kurtaran Kardeşlerin Parası Yandı
5
Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
6
Safranbolu'da Tarihi Konağın Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi
7
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türk Yatırımcılarla Ankara'da Buluştu

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!

Devlet Üniversiteleri 50 Bin TL Burs İmkanıyla Öğrencileri Cezbetmeye Hazırlanıyor