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Bursa'da Tır Devrildi: Sürücü Yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda devrilen tır sürücüsü Selami Tekdur hafif yaralandı, otoyolda ulaşım kontrollü devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 23:04
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 23:07
Bursa'da Tır Devrildi: Sürücü Yaralı

Bursa'da Tır Devrildi

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen kazada, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir tır devrildi. Edinilen bilgilere göre, Selami Tekdur (60) yönetimindeki 34 ZJ 1065 plakalı tır, Gemlik Serbest Bölge yakınlarında kontrolünü kaybetti.

Kaza Anı ve Sonrası

Tır, dorsesinden ayrılarak refüje devrildi ve ters dönme durumu yaşandı. Kaza sonucu hafif yaralanan sürücü Tekdur, çevredeki diğer sürücülerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ulaşımda Aksamalar

Kaza sonrası olay yerine intikal eden ekipler, otoyolda ulaşımı kontrollü bir şekilde sağlamakta. Sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları gerektiği vurgulanıyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devrilerek refüjde ters dönen tırın sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devrilerek refüjde ters dönen tırın sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devrilerek refüjde ters dönen tırın sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devrilerek refüjde ters dönen tırın sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devrilerek refüjde ters dönen tırın sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devrilerek refüjde ters dönen tırın sürücüsü yaralandı.

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