Bursa'da Tır Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Bursa'daki Trajedi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen bir trafik kazası, yaşamı kaybeden bir kadına mal oldu.

Kaza Anı

Şirinevler Mahallesi'nde, 06 AZB 72 plakalı tırın sürücüsü M.U., karşıya geçmeye çalışan Yıldız Polat adlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Polat yola savrularak ağır yaralandı.

Olay Yeri ve Müdahale

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Yıldız Polat’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polat’ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü Gözaltında

Kazanın ardından sürücü M.U., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.