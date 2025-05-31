Bursa'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gerçekleşen trajik bir trafik kazasında, Ali Subaşı (27) yönetimindeki 56 AS 880 plakalı otomobil, İzmir Yolu Caddesi'nde 16 AFH 651 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü aracında sıkışarak büyük bir risk altına girdi. Olay yerine yapılan ihbar üzerine, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sıkışan Subaşı'yı bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından, yaralı sürücü Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Subaşı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın sebebi ve detayları ile ilgili olarak incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.