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Bursa'da Tıra Çarpan Hafif Ticari Araçta 2 Kişi Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı, hayati tehlikeleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 07:17
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 07:17
Bursa'da Tıra Çarpan Hafif Ticari Araçta 2 Kişi Ağır Yaralandı

Bursa İnegöl'de Trafik Kazası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Olay, Bursa-Ankara kara yolu'nda Kulaca mevkisi'nde gerçekleşti.

Kazanın Detayları

Tarık K. (23) idaresindeki 16 KJU 67 plakalı hafif ticari araç, 03 ADR 098 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Tarık K. ve araçta bulunan Engin D. (24) ağır şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralı için hayati tehlikenin bulunduğu öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 2 kişi ağır...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 2 kişi ağır...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

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