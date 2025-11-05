Bursa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Bursa’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
Kaza Detayları
Kaza, Yenişehir-İnegöl yolu Karacaahmet köyü kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Yenişehir’den İnegöl istikametine giden Yusuf K. idaresindeki 34 HG 2895 plakalı otomobil, Halit Arslan idaresindeki 16 BUP 198 plakalı araçla çarpıştı.
Kazada Halit Arslan (34) hayatını kaybederken, diğer araçta bulunan Yusuf K. ile eşi yaralandı.
Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
