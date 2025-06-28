Bursa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bursa'da İki Otomobil Çarpıştı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Ayhan E. yönetimindeki 16 BDB 868 plakalı otomobil, Kıranlar Mahallesi mevkisinde, Ali Hikmet Ç’nin kullandığı 16 UBD 73 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza Sonrası Hızla Müdahale

Olayın ardından, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ayhan E. (42) ve beraberinde bulunan Bihter E. (40) ile İdil E. (10), diğer aracın sürücüsü Ali Hikmet Ç. (84) ve yanındaki Ayşe Ç. (68), ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.