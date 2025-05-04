Bursa'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Bursa'da Taksi ve Otomobil Çarpıştı

Bursa'nın Muradiye Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Seyfettin Karaca yönetimindeki 16 T 1255 plakalı taksi ile Şengül Yılmaz idaresindeki 16 BLP 606 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza Anı ve Yaralanmalar

Kaza, Altıparmak Caddesi ile Stadyum Caddesi kesişimindeki kavşakta gerçekleşti. Olay yerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar arasında sürücüler de bulunuyor ve toplamda 7 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bursa'da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bursa'da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.