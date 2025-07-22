Bursa'da Türk Dünyası Halk Oyunları Şöleni Coşkusu

Bursa'da "Türk Dünyası Halk Oyunları Şöleni" Düzenlendi

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Bursa İl Başkanlığı tarafından organize edilen "Türk Dünyası Halk Oyunları Şöleni", Hüdavendigar Kent Parkı'nda gerçekleştirildi. 10 farklı ülkeden katılımcılara ev sahipliği yapan bu anlamlı etkinlikte, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, açılışta bir konuşma yaptı.

Aydın, Osmanlı payitahtı Bursa'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, organizasyonun hayırlara vesile olmasını temenni etti. Konuşmasında, "Bugün burada sadece bir halk oyunu şöleninde değil, binlerce yıllık Türk kültürü'nün, ortak hafızamızın ve kardeşliğimizin yeniden hayat bulduğu mutlu bir buluşmadayız. Türkün sazı, sözü, geçmişten bugüne taşıdığı şanlı mirasın en nadide parçalarındandır." şeklinde ifadeler kullandı.

Aydın, Azerbaycan'dan Kerkük'e, Gagavuzya'dan Kosova'ya kadar geniş bir gönül coğrafyasında aynı duygularla atan yüreklerin bir araya geldiği bu etkinliğin sadece bir oyun olmadığını, dünyanın ayak sesleri olduğunu belirtti. "Kültürünü yaşatmayan milletler köksüz kalmaya mahkumdur," diyerek kültürün önemine vurgu yaptı.

Protokol konuşmalarının ardından, organizasyona katılan 10 ülkenin temsilcileri gösteri performansları sergiledi. Etkinlik sonunda, protokol üyeleri katılımcılara çeşitli hediyeler takdim ettiler.

Şölene, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Bursa İl Başkanı Nurtaç Usta, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda davetli katıldı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Bursa İl Başkanlığınca "Türk Dünyası Halk Oyunları Şöleni" düzenlendi. Etkinliğe katılan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın (ortada) burada konuşma yaptı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Bursa İl Başkanlığınca "Türk Dünyası Halk Oyunları Şöleni" düzenlendi. Etkinliğe katılan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın (ortada) burada konuşma yaptı.