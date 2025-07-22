DOLAR
40,39 -0,1%
EURO
47 -0,63%
ALTIN
4.413,23 -0,05%
BITCOIN
4.735.056,26 -0,18%

Bursa'da Türk Dünyası Halk Oyunları Şöleni Coşkusu

Bursa'da gerçekleştirilen Türk Dünyası Halk Oyunları Şöleni, 10 ülkeden katılımcılarla zengin bir kültürel buluşma sundu.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 00:20
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 00:20
Bursa'da Türk Dünyası Halk Oyunları Şöleni Coşkusu

Bursa'da "Türk Dünyası Halk Oyunları Şöleni" Düzenlendi

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Bursa İl Başkanlığı tarafından organize edilen "Türk Dünyası Halk Oyunları Şöleni", Hüdavendigar Kent Parkı'nda gerçekleştirildi. 10 farklı ülkeden katılımcılara ev sahipliği yapan bu anlamlı etkinlikte, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, açılışta bir konuşma yaptı.

Aydın, Osmanlı payitahtı Bursa'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, organizasyonun hayırlara vesile olmasını temenni etti. Konuşmasında, "Bugün burada sadece bir halk oyunu şöleninde değil, binlerce yıllık Türk kültürü'nün, ortak hafızamızın ve kardeşliğimizin yeniden hayat bulduğu mutlu bir buluşmadayız. Türkün sazı, sözü, geçmişten bugüne taşıdığı şanlı mirasın en nadide parçalarındandır." şeklinde ifadeler kullandı.

Aydın, Azerbaycan'dan Kerkük'e, Gagavuzya'dan Kosova'ya kadar geniş bir gönül coğrafyasında aynı duygularla atan yüreklerin bir araya geldiği bu etkinliğin sadece bir oyun olmadığını, dünyanın ayak sesleri olduğunu belirtti. "Kültürünü yaşatmayan milletler köksüz kalmaya mahkumdur," diyerek kültürün önemine vurgu yaptı.

Protokol konuşmalarının ardından, organizasyona katılan 10 ülkenin temsilcileri gösteri performansları sergiledi. Etkinlik sonunda, protokol üyeleri katılımcılara çeşitli hediyeler takdim ettiler.

Şölene, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Bursa İl Başkanı Nurtaç Usta, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda davetli katıldı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Bursa İl Başkanlığınca "Türk Dünyası Halk Oyunları Şöleni"...

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Bursa İl Başkanlığınca "Türk Dünyası Halk Oyunları Şöleni" düzenlendi. Etkinliğe katılan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın (ortada) burada konuşma yaptı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Bursa İl Başkanlığınca "Türk Dünyası Halk Oyunları Şöleni"...

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Bursa İl Başkanlığınca "Türk Dünyası Halk Oyunları Şöleni" düzenlendi. Etkinliğe katılan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın (ortada) burada konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak'ta Kaçak Silah İmalatı Operasyonu: 7 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
2
İnternetten alışveriş yapanlara kötü haber! Siparişler bir bir iptal olacak
3
Ankara'da Korkunç Kaza: İki Otomobil Çarpıştı, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Mattia Ahmet Minguzzi’nin Anneleri: Adalet İçin Bakırköy’de Oturma Eylemi
5
Bursa'da Türk Dünyası Halk Oyunları Şöleni Coşkusu
6
Adana'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 4 Yaralı
7
4. Uluslararası Meykin Asya Müzik Festivali İkinci Gününde Coştu

Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!

Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem

ATM'lerde Para Çekme İşlemleri İçin Yeni Güvenlik Dönemi Başlıyor

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!