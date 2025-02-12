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Bursa'da Üç Katlı Evde Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmangazi ilçesinde üç katlı bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarıyla söndürüldü.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 05:02
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 05:02
Bursa'da Üç Katlı Evde Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, Başaran Mahallesi 1. Görgülü Sokak'ta bulunan üç katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarıyla kontrol altına alındı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Durumu fark eden vatandaşlar, hemen itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını hızlıca söndürerek olası bir felaketi önledi. Yangının nedeni ile ilgili araştırmalar sürerken, herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

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