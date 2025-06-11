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Bursa'da Yakalanan Oluklu Kertenkele Doğaya Salındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin bahçesinde yakalanan oluklu kertenkele, itfaiye ekipleri tarafından doğaya salındı.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 17:38
Bursa'da Yakalanan Oluklu Kertenkele Doğaya Salındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Cerrah Mahallesi'nde bir evin bahçesinde yakalanan oluklu kertenkele, itfaiye ekipleri tarafından doğaya salındı.

Olay, evin bahçesindeki su oluğundan gelen seslerin fark edilmesiyle başladı. Durumu fark eden vatandaşlar hemen itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye erleri, kısa sürede müdahale ederek, su oluğundaki oluklu kertenkeleyi bulunduğu yerden çıkardı. Bu işlemin ardından, kertenkele güvenli bir şekilde doğaya salındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evin bahçesinde yakalanan oluklu kertenkele itfaiye ekiplerince doğaya...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evin bahçesinde yakalanan oluklu kertenkele itfaiye ekiplerince doğaya salındı.

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