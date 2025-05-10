Bursa'da Yangın: 63 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Bursa'da Yangında Kadın Ölü Bulundu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Mollaarap Mahallesi Onbaşı Çıkmazı'nda bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında tragik bir olay yaşandı.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı.

Yangının sona ermesinin ardından yaptığı araştırmalar sonucunda, evde 63 yaşındaki Ayşe Açar'ın cansız bedeni bulundu. Olay sonrası Açar'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ayrıca, Ayşe Açar'ın eşinin de ifadesinin alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü bildirildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yangın çıkan evde bir kadının cesedi bulundu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yangın çıkan evde bir kadının cesedi bulundu.