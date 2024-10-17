Bursa'da Yangın Faciası: Felçli Hasta Ağır Yaralandı

Bursa'da Yangın Çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen bir yangında, 70 yaşındaki felçli hasta ağır yaralandı. Olay, Fatih Mahallesi 4. Kale Sokak'taki üç katlı bir binanın birinci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşti.

Olay Yerine Müdahale Edildi

Yangını ilk olarak fark eden komşular, durumu hemen ilgili bakanlıklara bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızlıca olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Ağır Yaralı Hasta Hastaneye Kaldırıldı

Yangın sırasında evde bulunan felçli hasta, Muhammet Çalışkan, itfaiye ekiplerince evden güvenli bir şekilde çıkarıldı. Çalışkan, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evde çıkan yangında ağır yaralanan 70 yaşındaki felçli hasta hastaneye kaldırıldı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evde çıkan yangında ağır yaralanan 70 yaşındaki felçli hasta hastaneye kaldırıldı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evde çıkan yangında ağır yaralanan 70 yaşındaki felçli hasta hastaneye kaldırıldı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evde çıkan yangında ağır yaralanan 70 yaşındaki felçli hasta hastaneye kaldırıldı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evde çıkan yangında ağır yaralanan 70 yaşındaki felçli hasta hastaneye kaldırıldı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evde çıkan yangında ağır yaralanan 70 yaşındaki felçli hasta hastaneye kaldırıldı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.