Bursa'da Yangın Paniği: Buğday Tarlasına Sıçrayan Alevler Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Yangın Paniği

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir otluk alandan başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle hızla büyüyerek buğday tarlasına sıçradı.

Yangının Patlak Verdiği Alan

Yangın, Sungurpaşa Mahallesi'ndeki tarla kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede yayılmasına neden olan rüzgar, alevlerin tehlikesini artırdı.

İtfaiye Müdahalesi ve Yangın Kontrol Altına Alındı

İhbar üzerine İnegöl İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. Ekipler, yerel halkın da yardımıyla yangını kontrol altına almayı başardı.

Zarar Gören Alan ve İncelemeler

Yangın sonucunda yaklaşık 15 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. Ayrıca, yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otluk alanda başlayan ve daha sonra buğday tarlasına sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 15 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otluk alanda başlayan ve daha sonra buğday tarlasına sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 15 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.