Bursa'da Yoğun Kar: Orhaneli‑Büyükorhan ve İnegöl Yolları Kapandı

Bursa'da yoğun kar ve buzlanma ulaşımı etkiledi; Orhaneli-Büyükorhan, Harmancık ve İnegöl-Domaniç yolları kapandı. Ekipler yolları açmak için çalışma yürütüyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:55
Bursa'da yoğun kar ulaşımı aksattı

Bursa genelinde etkili olan yoğun kar ve buzlanma, birçok kara yolunda ulaşımı durma noktasına getirdi. Orhaneli-Büyükorhan, Harmancık ve İnegöl–Kütahya Domaniç hattındaki yollar ağır kış koşulları nedeniyle kapatıldı.

Kapalı yollar ve nedenleri

Orhaneli karayolunda Kapıkaya mevkisinde oluşan buzlanma ve yoğun yağış nedeniyle araçlar yolda kaldı, ulaşım aksadı ve bazı araçlar mahsur kaldı. İnegöl ile Kütahya Domaniç arasındaki dağlık bölümde ise yoğun kar ve buzlanmanın yol açtığı kazalar nedeniyle trafik kısa süreli olarak durduruldu.

Meteoroloji günler öncesinden uyarıda bulunmasına rağmen sürücülerin kar lastiği ve zincir olmadan yola çıkması, yaşanan olumsuz tablonun büyümesine neden oldu.

Güvenlik önlemleri ve ekip çalışmaları

Karayolları ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma yürütüyor. Jandarma ekipleri, özellikle dağlık güzergahlarda zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçların seyir etmesine izin vermiyor; İnegöl Jandarma Komutanlığı bu uygulamayı aktif olarak sürdürüyor.

Kış turizminin önde gelen merkezlerinden Uludağda kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı ve zirveye zincirsiz araçların çıkışına jandarma izin vermedi.

Maddi hasar ve kırsal müdahaleler

Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kent genelinde birden fazla noktada maddi hasarlı kazalar bildirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Keles, Kestel, İnegöl, İznik, Orhaneli ve Büyükorhan ilçelerinin kırsal dağ köylerinde kapanma riski taşıyan köy yollarına iş makineleriyle müdahale ediyor.

Yetkililer, sürücüleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları, mevsim koşullarına uygun ekipman kullanmaları ve yönlendirmelere uymaları konusunda uyarıyor.

