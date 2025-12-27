DOLAR
Türk Kızılay, 3 Milyon Ünite Kan Bağışıyla 2025 Rekorunu Kırdı

Türk Kızılay, 2025'te yıllık 3 milyon ünite kan bağışı hedefine ulaşarak rekor kırdı; 3 milyonuncu bağışı yapan Büşra Tokgöz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından görüntülü tebrik edildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 17:22
Türk Kızılay, 2025 yılında yıllık bazda ilk kez 3 milyon ünite kan bağışı hedefine ulaşarak önemli bir rekora imza attı. 2024'te 2,7 milyon ünite olan bağış miktarı, 2025'te yaklaşık %10 artış gösterdi.

Ulusal Güvenli Kan Temini Programı ve dağıtım

Ulusal Güvenli Kan Temini Programı kapsamında Türkiye genelinde 18 Bölge Kan Merkezi, 68 Kan Bağış Merkezi ile 350 mobil ve sabit ekip sahada görev yapıyor. Toplanan kan bağışları gerekli test süreçlerinden geçirilip bileşenlerine ayrılıyor ve ülke genelinde 1140 hastane'nin kan ve kan ürünü ihtiyacını karşılamak üzere sevk ediliyor.

3 milyonuncu bağış: Gaziantep İslahiye'den

3 milyonuncu kan bağışı, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görev yapan 28 yaşındaki zabıt katibi Büşra Tokgöz tarafından gerçekleştirildi. Bu, Tokgöz'ün 11'inci kan bağışı olup aynı zamanda kök hücre bağışçısı olduğu da bildirildi.

Bağışın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Büşra Tokgöz'ü telefonla görüntülü arayarak tebrik etti. Tokgöz'ün bu adımı, Gaziantep ve İslahiye için önemli bir gurur kaynağı oldu.

Kan vermek kolay, etkisi hayat kurtarıcı

Büşra Tokgöz, adliyede düzenlenen kan bağışı organizasyonunu duyunca bağış yapmaya karar verdiğini, bağış sırasında bunun ülke genelinde 3 milyonuncu üniteye denk geldiğini öğrenmenin kendisi için sürpriz olduğunu belirtti. Tokgöz, bu anlamlı ana tanıklık etmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti ve tüm vatandaşları düzenli kan bağışçısı olmaya davet etti.

