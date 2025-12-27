Erdoğan: "Devletle milleti karşı karşıya getirmeye çalışanlar yok" — 455 bininci afet konutu Hatay'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’ın Antakya ilçesinde düzenlenen 455 bininci afet konutu teslim töreninde konuştu. Atatürk Caddesi üzerinde toplanan kalabalığa hitap eden Erdoğan, kura çekimi ve yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılışına katıldı.

Tören ve teslimatlar

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, on bir ilde tamamlanan konut ve iş yeri teslimlerine ilişkin bilgi verdi. Adana, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Tunceli illerimizde yapımı tamamlanan; 95 bin konut ve 9 bin 501 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. Depremin üzerinden 3 yıl geçmeden 455 bin deprem konutu edilmiş oldu.

Eleştirilere yanıt

Erdoğan, kendilerini eleştirenlerin bugün ortalıkta olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Hatırlarsanız altı Şubat’ta insanımız acı içindeyken buralara gelip ahkam kesenler vardı, seçimlerde bedava ev sözü verenler vardı. Enkazların önünde selfie çekip sosyal medyadan atanlar vardı. Afetzedelerimizin üzüntüsünü, içtenlikle paylaşmak yerine deprem gibi ortalıkta dolananlar vardı. Hükümet bu enkazın altında kalır diyerek tüm umutlarını bizim başarısız olmamıza bağlayanlar vardı. Yalan ve yanlış haberlerle ortalığı karıştırmaya çalışan provokatörler vardı. Gençler, biz canımızı dişimize takıp yaraları sarmak için ter dökerken yüzyılın felaketini istismar eden, vicdansızlar vardı. Sırf seçimlerde oy vermediler diye depremzedelerimize hakaret edenler, konakladıkları misafirhanelerden kovanlar vardı. Kardeşlerim bakın şimdi onların hiçbirisi ortalıkta yok. Deprem turistleri yok. Popülizm yapanlar yok. Seçim kazanmak uğruna halkımızı vaad uğruna tutanlar yok. Reyting peşinde koşanlar yok. Dezenformasyon yayanlar yok. Evleri, mültecilere verecek diyenler yok. Devletle milleti karşı karşıya getirmeye çalışanların hiçbirisi yok ama biz buradayız. Sizlerle beraberiz. Tıpkı altı Şubat’ta olduğu gibi sizin yanınızdayız".

Teslimin gururu

Konuşmasında 455 bininci konutu teslim etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"İşte bugün dünyada hemen hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı büyük bir başarıya Hatay’ımızda bizzat tanıklık ediyoruz. Depremin vurduğu on bir ilimizde yapımı tamamlanan 455 bininci afet konutumuzu hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu yuvalarda yepyeni bir hayatın sayfasını açacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun diyor, hanelerine kavuşan her bir kardeşime sağlıklı, mutlu, bereketli ömürler diliyorum. Rabb’im bu evlerde inşallah ağız tadıyla oturmayı nasip eylesin".

Birlik ve uyarı çağrısı

Erdoğan, bölgedeki gelişmelere ilişkin uyarılarını ve birlik çağrısını şu sözlerle sürdürdü:

"Filistin, Irak başta olmak üzere gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin bizlere ihtiyacı var. Gözü düşmüş bölgemizde yaşananları, kimlerin hangi oyunları çevirdiğini, kimlerin kimlerle iş tuttuğunu sizlerde görüyorsunuz. Müslüman kanından beslenenler, bizi birbirimize düşürmek isteyenler, çok büyük bir mesai içinde. Aramıza fitne sokmaya çalışanların, etnik köken mezhep inanç üzerinden bizi bölmeye çalışanların kimler olduklarını hepimiz biliyoruz. Onun için kan ve kaos tüccarlarının tuzaklarına karşı çok dikkatli olacağız".

Konuşmasını birlik ve beraberlik mesajıyla tamamlayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Terörsüz Türkiye’den sonra terörün karanlık gölgesinin tamamen ortadan kalktığı, terörsüz bölgeye hep beraber kavuşacağız. Yeni Türkiye’nin, büyük Türkiye’nin inşasını hiç kimse engelleyemez. Unutmayın Hazreti Hızır Türbesi de bizimdir. Habibi Neccar Camii de. Vakıflar köyü de bizimdir. Hasreti Musa ağacı da. Beyazıt-ı Bestami Türbesi de bizimdir. Ulu Cami de. Türk, Arap, Kürt, Türkmen, Sünni Alevi, Nusayri beraberiz. Bu toprakların 1.000 yıllık sakinleriyiz. İnşallah daha nice asırlar boyunca barış içinde huzur içinde komşuluk ve kardeşlik hukuku içinde yaşamaya devam edeceğiz".

Erdoğan’ın konuşmasının ardından anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE 455 BİNİNCİ AFET KONUTU TESLİM TÖRENİNDE KONUŞTU