Türkeli'de Karla Mücadele Denetimi — Kaymakam Cezmi Kandemir Sahada

Yoğun kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kapanan yollar yerinde incelendi

Türkeli Kaymakamı Cezmi Kandemir, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçenin yüksek kesimlerinde kapanan yolların ulaşıma açılması amacıyla İlçe Özel İdaresi ekiplerince yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Sahada devam eden çalışmaları denetleyen Kaymakam Kandemir, ekiplerden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Kar temizleme çalışmaları sırasında bir anda Kaymakam Kandemir’i karşılarında gören vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık yaşarken, Kandemir’e ilgi gösterdi.

Vatandaşlarla sohbet eden Kandemir, ekiplerin zorlu hava şartlarına rağmen özveriyle çalıştığını ifade etti.

Kaymakam Kandemir ilçenin yüksek kesimlerinde ulaşımın aksamaması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm ekiplerimiz sahada. Önceliğimiz yolların en kısa sürede ve güvenli şekilde ulaşıma açılmasıdır" dedi.

Kandemir, karla mücadelede görev alan İlçe Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ederek, olumsuz hava koşullarına karşı gerekli tüm tedbirlerin alınmaya devam edileceğini ve ihtiyaç duyulan her noktaya anında müdahale edileceğini vurguladı.

