DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.752.512,75 0,24%

Nazilli'de Tepe Oyun Salonu Hizmete Açıldı

Nazilli Belediyesi tarafından İsabeyli'de açılan Tepe Oyun Salonu, üniversite öğrencilerinin yeni sosyalleşme noktası oldu.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 17:49
Nazilli'de Tepe Oyun Salonu Hizmete Açıldı

Nazilli'de Tepe Oyun Salonu Hizmete Açıldı

Üniversite öğrencilerinin yeni sosyalleşme noktası

Nazilli Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tepe Oyun Salonu hizmete açıldı. Proje, özellikle üniversite öğrencilerinin sosyal yaşamına katkı sağlamayı hedefliyor.

İsabeyli Mahallesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi karşısında konumlanan oyun salonu; bilardo severler başta olmak üzere farklı oyun seçenekleriyle gençlerin yeni buluşma noktası olacak.

Bilardo, satranç, mangala, tavla, okey ve çeşitli kutu oyunlarının yer aldığı Tepe Oyun Salonu, gençlerin bir araya gelerek hem keyifli vakit geçirmesini hem de sosyal ilişkilerini güçlendirmesini amaçlıyor.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik açılışta, "Tepe Oyun Salonu’muz Nazilli’mize hayırlı olsun. Gençlere yönelik sosyal projelerimizi artırarak devam ettireceğiz" dedi.

NAZİLLİ BELEDİYESİ TARAFINDAN, ÖZELLİKLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYALLEŞMESİNE KATKI SAĞLAMAK...

NAZİLLİ BELEDİYESİ TARAFINDAN, ÖZELLİKLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYALLEŞMESİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN TEPE OYUN SALONU HİZMETE AÇILDI.

NAZİLLİ BELEDİYESİ TARAFINDAN, ÖZELLİKLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYALLEŞMESİNE KATKI SAĞLAMAK...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İl Müftüsü Durmuş Ayvaz: Üç Aylar ve Regaib Kandili'nin Huzurunu Yaşıyoruz
2
Sarıkamış'tan Bursa'ya Vefa: Genç Kayakçılar Dostlarını Andı
3
Kars'ta 27 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
4
Sarıkamış’tan Bursa’ya Vefa Köprüsü: "Acınız Acımızdır"
5
Hatay'da 8 yaşındaki Dilek 'Recep Dede' diye Erdoğan'ı görmek için ağladı
6
Erdoğan: "Devletle milleti karşı karşıya getirmeye çalışanlar yok" — 455 bininci afet konutu Hatay'da
7
Çolakbayrakdar'dan Regaip Kandili Mesajı: Dualarımız Ülke ve İslam Alemi İçin

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti