Nazilli'de Tepe Oyun Salonu Hizmete Açıldı

Üniversite öğrencilerinin yeni sosyalleşme noktası

Nazilli Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tepe Oyun Salonu hizmete açıldı. Proje, özellikle üniversite öğrencilerinin sosyal yaşamına katkı sağlamayı hedefliyor.

İsabeyli Mahallesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi karşısında konumlanan oyun salonu; bilardo severler başta olmak üzere farklı oyun seçenekleriyle gençlerin yeni buluşma noktası olacak.

Bilardo, satranç, mangala, tavla, okey ve çeşitli kutu oyunlarının yer aldığı Tepe Oyun Salonu, gençlerin bir araya gelerek hem keyifli vakit geçirmesini hem de sosyal ilişkilerini güçlendirmesini amaçlıyor.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik açılışta, "Tepe Oyun Salonu’muz Nazilli’mize hayırlı olsun. Gençlere yönelik sosyal projelerimizi artırarak devam ettireceğiz" dedi.

