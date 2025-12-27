Türk Kızılay 2025'te 3 Milyon Ünite Kan Bağışıyla Rekora Ulaştı

Türk Kızılay 2025'te 3 milyon ünite kan bağışıyla rekor kırdı

Türk Kızılay, 2025 yılında 3 milyon ünite kan bağışı hedefine ulaşarak ülke çapında bir rekora imza attı. Türkiye tarihinde yıllık bazda ilk kez 3 milyon ünite seviyesine erişildi.

Ulusal seferberlik ve hizmet ağı

2024'te 2,7 milyon ünite olan bağış miktarı, 2025'te yaklaşık yüzde 10 artış gösterdi. Ulusal Güvenli Kan Temini Programı kapsamında Türkiye genelinde 18 Bölge Kan Merkezi, 68 Kan Bağış Merkezi ile 350 mobil ve sabit ekip sahada görev yapıyor.

Toplanan kan bağışları, gerekli test süreçlerinden geçirilerek bileşenlerine ayrılıyor ve hastanelere sevk ediliyor. Bu operasyonla ülke genelinde 1140 hastanenin kan ve kan ürünleri ihtiyacı karşılanıyor.

3 milyonuncu bağış Gaziantep İslahiye'den

3 milyonuncu kan bağışı, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görev yapan 28 yaşındaki zabıt katibi Büşra Tokgöz tarafından gerçekleştirildi. Bu bağış, Tokgöz'ün 11'inci kan bağışı olup, kendisinin aynı zamanda kök hücre bağışçısı olduğu da belirtildi.

Bağışın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Büşra Tokgöz'ü telefonla görüntülü arayarak tebrik etti. Tokgöz'ün gerçekleştirdiği bu bağış, Gaziantep ve İslahiye için önemli bir gurur kaynağı oldu.

Kan vermenin önemi

Tokgöz, kan bağışının basit ama etkisi büyük bir yardım olduğunu vurgulayarak, adliyede düzenlenen kan bağışı organizasyonunu duyar duymaz bağış yapmaya karar verdiğini söyledi. Bağış sırasında, Türkiye genelinde bu yıl gerçekleştirilen 3 milyonuncu ünite kan bağışının kendisine denk geldiğini öğrenmenin sürpriz olduğunu belirtti.

Tokgöz, bu anlamlı ana tanıklık etmekten ve ödüllendirilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, kan vermenin zor olmadığını vurgulayarak tüm vatandaşları düzenli kan bağışçısı olmaya davet etti.

