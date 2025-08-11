Bursa'da Yolda Hareket Halinde Bulunan Kişinin Ölüm Sebebi Araştırılıyor

Bursa'da Yolda Ölü Bulunan Kişi Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Santral Yolu Caddesi üzerinde, 16 BRU 254 plakalı motosikletin yanında bir kişinin hareketsiz şekilde yatması vatandaşların dikkatini çekti.

Olayı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye intikal etti. Ekipler tarafından yapılan incelemede, söz konusu kişinin hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi.

Yapılan soruşturmalar sonucunda, cesedin Yusuf S. adına ait olduğu tespit edildi. Cenaze, gerekli incelemelerin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, detaylı otopsi işlemlerine başlandı.

Olayla ilgili olarak, yetkililer tarafından daha fazla bilgi edinmek amacıyla soruşturmaya devam ediliyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi yolda ölü bulundu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi yolda ölü bulundu.