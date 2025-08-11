DOLAR
40,71 -0,02%
EURO
47,47 -0,12%
ALTIN
4.398,7 1,02%
BITCOIN
4.950.926,52 -2,49%

Bursa'da Yolda Hareket Halinde Bulunan Kişinin Ölüm Sebebi Araştırılıyor

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi ölü bulundu. Olayla ilgili detaylar ve soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 10:00
Bursa'da Yolda Hareket Halinde Bulunan Kişinin Ölüm Sebebi Araştırılıyor

Bursa'da Yolda Ölü Bulunan Kişi Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Santral Yolu Caddesi üzerinde, 16 BRU 254 plakalı motosikletin yanında bir kişinin hareketsiz şekilde yatması vatandaşların dikkatini çekti.

Olayı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye intikal etti. Ekipler tarafından yapılan incelemede, söz konusu kişinin hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi.

Yapılan soruşturmalar sonucunda, cesedin Yusuf S. adına ait olduğu tespit edildi. Cenaze, gerekli incelemelerin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, detaylı otopsi işlemlerine başlandı.

Olayla ilgili olarak, yetkililer tarafından daha fazla bilgi edinmek amacıyla soruşturmaya devam ediliyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi yolda ölü bulundu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi yolda ölü bulundu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi yolda ölü bulundu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi yolda ölü bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Kadın Lider Ceren Oğuz'dan Avrupa'da Havacılık Teknolojisi Atılımı
2
Adana'da 19 Bin Sentetik Uyuşturucu Hap Ele Gepassedildi
3
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Balıkesir Depremi Mesajı
4
Bakan Memişoğlu'ndan Sındırgı Depreminin Ardından Açıklama
5
Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları Dijital Arşive Kazandırılıyor
6
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
7
Sinop'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, Mücadele Devam Ediyor

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek