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Bursa'da 'Yüz Giydirme' Yöntemiyle Belirlenen Cinayet Davası Başladı

Bursa'da 4 yıl önce gerçekleşen cinayet davasında tutuklu sanık hakim karşısında, kimliği 'yüz giydirme' ile tespit edildi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 11:45
Bursa'da 'Yüz Giydirme' Yöntemiyle Belirlenen Cinayet Davası Başladı

Bursa'da Yüz Giydirme Uygulamasıyla Belirlenen Cinayet Davası

Bursa'da 4 yıl önce yaşanan cinayet olayında, maktulün kimliği 'yüz giydirme' işlemi ile tespit edilmiştir. Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün fiili duruşma yapılarak tutuklu sanığın yargı süreci başlatılmıştır.

Sanığın Savunması ve Olayın Seyri

Cinayet zanlısı Ziya Y. (59), duruşmaya katılarak, kasten öldürme ve ruhsatsız silah taşımaktan yargılandığını ifade etti. Savunmasında, maktul Ertan Gün ile aralarında borç ilişkisi olduğunu belirten Ziya Y, olayın meydana geldiği sırada günün detaylarını paylaştı:

"Araçla yola çıktığımızda, Ertan benden borç istedi. Olumsuz yanıt verince bana saldırdı. Cüzdanıma elini attığında tabanca çıkarıp inmemi istedi. Para görünce sinirlenerek, 'Hani para yoktu?' dedi. O esnada kendimi korumak için karşılık verdim ve boğuşma başladı."

Cinayet Soruşturması ve Cesedin Tespiti

Bu suçlamalar ışığında mahkeme, Ziya Y'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Öte yandan, olayın yaşandığı tarihte Çayırlarboğazı mevkiinde bulunan bir çukurda insan kemiklerinin bulunması üzerine başlatılan incelemeler sonucunda, Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı 2022 yılında cesede 'yüz giydirme' işlemi uygulayarak, ölen kişinin Ertan Gün olduğunu tespit etmiştir.

Jandarma, Gün ile sanık Ziya Y arasındaki telefon görüşmelerini ve baz istasyonu bilgilerini inceleyerek, olay anında Ziya Y'nin de olay yerinde bulunduğunu ortaya çıkardı. Jandarma ekipleri, Ziya Y'yi geçen haziran ayında gözaltına almış ve sanık, cinayeti itiraf etmiştir.

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