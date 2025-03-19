Bursa'daki Kız Öğrenci Yurdunda Yangın Paniği

Bursa'da Kız Öğrenci Yurdunun Yemekhane Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Bursa-Uludağ Kız Öğrenci Yurdu'nun yemekhane kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir sebepten kaynaklandı. Olayın ardından durum hemen polise ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

İtfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek kontrol altına almakta başarılı oldu. Ancak, yemekhanede bazı hasarlar meydana geldi.