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Bursa'daki Mobilya Fabrikasında Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 10:37
Bursa'daki Mobilya Fabrikasında Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti

Bursa'da Yangın Panik Yarattı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Mahmudiye Mahallesi 15. Mobilya Sokak'ta bulunan bir mobilya fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Olayın Gelişimi

Yangın, fabrikadaki mobilya atıklarının henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alması sonucu meydana geldi. Olayı gören çalışanlar, durumu hemen bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye Ekiplerinin Başarılı Operasyonu

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sayesinde yangın, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Yangının nedeni ile ilgili soruşturma başlatılması bekleniyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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