DOLAR
34,28 -0,35%
EURO
37,52 -0,02%
ALTIN
2.924,48 -1,31%
BITCOIN
2.120.839,17 -3,58%

Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mudanya'da ormanlık alanda çıkan yangın, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 17:41
Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Aydınpınar Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, bölgedeki orman varlığına tehdit oluşturdu. Yangın ihbarı üzerine, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 16 müdahale aracı ve 25 personel hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirildi.

Müdahaleler Hızla Devam Etti

Ekiplerin hem havadan hem de karadan yaptığı etkili müdahaleler sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonrası bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının kontrol altına alınması, bölge halkı ve doğa için büyük bir rahatlama sağladı.

İLGİLİ HABERLER

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ataşehir'deki Özel Okulda Gıda Zehirlenmesi Olayı
2
Tekirdağ'da Korkunç Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
3
Malatya'da Gıda Denetimlerinde 75 İşletmeye 3,2 Milyon Lira Ceza
4
Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığına Darbe: 4 Gözaltı
5
Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yıl Dönümü: Demokratik Türkiye Vurgusu
6
İsrail'in Saldırıları Altında Filistinlilerin Kaçış Mücadelesi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak