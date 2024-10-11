Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Aydınpınar Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, bölgedeki orman varlığına tehdit oluşturdu. Yangın ihbarı üzerine, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 16 müdahale aracı ve 25 personel hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirildi.

Müdahaleler Hızla Devam Etti

Ekiplerin hem havadan hem de karadan yaptığı etkili müdahaleler sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonrası bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.