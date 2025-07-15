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Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki orman yangını, ekiplerin başarılı çalışmaları ile kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 19:44
Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi'nde meydana gelen orman yangını, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Akçalar Mahallesi'nde çıkan yangın, bölgedeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile farkedildi.

Yangına Anında Müdahale

Yangın ihbarının ardından, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangınla mücadele çalışmaları sırasında havadan helikopter desteği de sağlandı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yapılan tüm müdahalelerin sonucunda, yangın kontrol altına alındı. Ancak, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları hala devam ediyor. Yangının büyümeden önlenmesi için gösterilen çaba, yerel halk tarafından takdirle karşılandı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

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