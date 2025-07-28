Bursa'daki Orman Yangını Üçüncü Gününde Mücadele Ediliyor

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını, üçüncü gününde havadan ve karadan müdahalelerin yoğunlaştığı bir süreçte kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın, Yakuplar Mahallesi'nde başlayarak Harmancık ilçesine doğru ilerlerken, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Zaman zaman alevlerin daha da yükselmesi ve dumanların yoğunlaşması, yangının kontrolünü zorlaştırıyor.

Alevler, daha önce tedbir amacıyla tahliye edilen Harmancık ilçesine bağlı kırsal Çakmak Mahallesi’ne yaklaşırken, ekipler havadan ve karadan yürüttükleri yoğun müdahaleyle yangının ilerlemesini durdurmaya çalışıyor. Ayrıca, bölge halkı, traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle ekiplere destek olmaya devam ediyor.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerine zor anlar yaşatırken, Orhaneli-Harmancık kara yolu da geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yangın nedeniyle ayrıca, Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak mahalleleri ile Yakuplar ve Büyükorhan ilçesinin Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangına ilişkin bir şüpheli ise gözaltına alındı.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerindeki orman yangınına müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle Orhaneli ve Harmancık ilçelerinin üstü dumanla kaplandı.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerindeki orman yangınına müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle Orhaneli ve Harmancık ilçelerinin üstü dumanla kaplandı.