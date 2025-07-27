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Bursa'daki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Bursa'nın Gürsu ile Kestel arasındaki orman yangınına müdahale sürüyor; alevler Ağlaşan Mahallesi'ne yaklaşıyor.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 22:50
Bursa'daki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde meydana gelen yangına müdahaleler devam ediyor. Havadan ve karadan yürütülen müdahalelerin yanı sıra, yangının Ağlaşan Mahallesi'ne yaklaşma tehdidi bulunuyor.

Yangın, Gürsu İpekyolu Mahallesi yakınlarındaki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesinde yer alan ormanlık alanda patlak verdi. Yangın söndürme çalışmaları, çarpıcı bir hızla gerçekleşen rüzgarın da etkisiyle gece boyunca 1777 personel ve 688 araç ile sürdürüldü.

Güneşin doğmasıyla birlikte yangına hava destekli müdahaleler yoğunlaştı. Öğle saatlerinde yangının etkisinin azaldığı bildirilse de, belirli bölgelerde rüzgarın yeniden yangın alanında alevlenmelere sebep olduğu bildirildi. Kestel’e bağlı Ağlaşan Mahallesi'ne doğru ilerleyen alevler, bazı ev ve ahırlara yakınlaşması nedeniyle havadan müdahaleler artırıldı.

Bölgedeki yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları karadan ve havadan sürüyor. Ayrıca, Bursa'nın Gürsu ilçesi Karahıdır mevkisindeki diğer bir orman yangını sebebiyle dün akşam saatlerinde trafiğe kapatılan Bursa Çevre Otoyolu, Yıldırım Kavşağı ayrımından Bursa Doğu Kavşağı ile Bursa Doğu Kavşağı ve Turanköy Kavşağı arasında yeniden ulaşıma açıldı.

İlk belirlemelere göre, yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş ve kırsal Karahıdır, İğdir, ve Avdancık mahalleleri tedbir amacıyla boşaltılmıştı.

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale, havadan ve...

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale, havadan ve karadan devam ediyor.

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale, havadan ve...

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale, havadan ve karadan devam ediyor.

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