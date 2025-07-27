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Bursa'daki Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde çıkan orman yangınında havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Çevre yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 13:18
Bursa'daki Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Bursa'da Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Gürsu İpekyolu Mahallesi’ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında akşam saatlerinde çıkan alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Yangına Müdahaleye Halktan Destek

Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, bölgedeki vatandaşlar da yangına müdahale çalışmalarına destek veriyor. Yangın nedeniyle, kırsal Karahıdır Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı ve ardından alevlerin yaklaştığı İğdir Mahallesi de tahliye edildi. Yangının büyümesi üzerine, Osmangazi ilçesi Avdancık Mahallesi sakinleri de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Gece Boyu Mücadele

Gece boyunca 1163 personel ve 496 araçla sürdürülen yangın kontrolü için gün ağarmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahaleleri aralıksız devam ediyor.

Çevre Yolu Yeniden Açıldı

Bursa'nın Gürsu ilçesi Karahıdır mevkisinde meydana gelen orman yangını nedeniyle dün saat 23.00 civarı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından trafiğe kapatılan Bursa Çevre Otoyolu, Yıldırım kavşağı ayrımı-Bursa Doğu kavşağı ile Bursa Doğu kavşağı-Turanköy kavşağı güzergahları, yeniden ulaşıma açıldı.

Yangının büyümesi üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve bazı AK Parti milletvekilleri ile belediye başkanları yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunmuştu.

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve...

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'da Yangın Harekat Merkezinde, bölgede devam eden çalışmalar ve son durumla ilgili Vali Erol Ayyıldız ve Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan'dan son bilgileri aldı.

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve...

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'da Yangın Harekat Merkezinde, bölgede devam eden çalışmalar ve son durumla ilgili Vali Erol Ayyıldız ve Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan'dan son bilgileri aldı.

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