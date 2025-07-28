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Bursa'daki Orman Yangınlarına Konya'dan Destek Ekip Gönderildi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Bursa'daki orman yangınları için destek ekiplerini bölgeye gönderdi.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 13:49
Bursa'daki Orman Yangınlarına Konya'dan Destek Ekip Gönderildi

Bursa'daki Yangınlara Hızlı Müdahale

Konya Büyükşehir Belediyesi, Bursa'da devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye ekip gönderdi.

Başkan Altay'dan Açıklama

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının toplum üzerinde derin bir etki yarattığını vurguladı.

Yangınların en kısa sürede kontrol altına alınması temennisinde bulunan Altay, "Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerimiz, Bursa'daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek için gece saatlerinde yola çıktı," diyerek tüm sahada görev yapan ekiplere başarılar diledi. Altay, ayrıca "Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun," ifadesiyle duygularını dile getirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Bursa'da devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek...

Konya Büyükşehir Belediyesi, Bursa'da devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek için bölgeye ekip gönderdi.

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