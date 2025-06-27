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Bursa'daki Yangın Kontrol Altına Alındı: Şu Anki Durum

Bursa'da tarım alanında başlayan yangın, ormanlık bölgeye sıçrayarak kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 14:54
Bursa'daki Yangın Kontrol Altına Alındı: Şu Anki Durum

Bursa'da tarım alanında başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın, büyük oranda kontrol altına alındı. Yangın, Bursa Çevre Yolu İsmetiye Mahallesi yakınlarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Büyüyen alevler, çevredeki ormanlık alanlara da sıçrayınca, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, 2 helikopter, 1 insansız hava aracı, 14 arazöz, 41 araç ve 139 personel ile müdahale ediliyor.

Yangın nedeniyle yerleşim yerine yakın bölgelerde yaşayan bazı ev sahipleri evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Mahalle sakinleri arasında bir telaş yaşanırken, ahırlardaki hayvanlar da güvenli bölgelere tahliye edildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nden Açıklama

Orman Genel Müdürlüğü, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Orman dışı alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Tam kontrolün sağlanmasına yönelik çalışmalar ekiplerimiz tarafından aralıksız sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

Yangının tamamen söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale çalışmaları devam ediyor.

Bursa'da tarım alanında çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma...

Bursa'da tarım alanında çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Bursa'da tarım alanında çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma...

Bursa'da tarım alanında çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

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