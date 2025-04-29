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Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Bursa'da emeklilere Kurban Bayramı desteği verilecek. Başvurular 12 Mayıs'a kadar alınacak.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 10:38
Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Bursa'da Emeklilere Kurban Bayramı Desteği!

Bursa'da yaşayan emekliler için beklenen müjdeli haber duyuruldu. Kurban Bayramı öncesinde, maddi sıkıntılar yaşayan emeklilerin sevinci, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin açıkladığı yeni destek programı ile katlandı.

Kurban Bayramı Çekleri Dağıtılacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik Kurban Bayramı Destek Çeki programını hayata geçiriyor. Bu destek, daha önceki sosyal yardımların devamı niteliğindedir.

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Başvuru Süreci

Programdan faydalanmak isteyen emeklilerin öncelikle başvuru yapması gerekmektedir. Başvurular, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin resmî web sitesi üzerinden online olarak alınacak. Başvuru için son tarih ise 12 Mayıs Pazartesi günü.

Başkan Bozbey'den Anlamlı Mesaj

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ekonomik krizin birlikteliğinde yaşanan sosyal zorluklara dikkat çekerek, emeklilere yönelik desteklerin öneminin altını çizdi. Bozbey, "Sosyal politikalarımıza daha fazla önem veriyor ve kaynaklarımızı bu yönde seferber ediyoruz," şeklinde ifadelerde bulundu. Başkan, ihtiyaç sahibi emeklilerin Kurban Bayramı'nda da destek çeklerini alacaklarını belirtti.

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