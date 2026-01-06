Bursa'dan Karbonmonoksit Uyarısı: 'Sessiz Katil' İçin Basit Önlemler Hayat Kurtarır

Bursa İl Sağlık Müdüründen Karbonmonoksit Uyarısı: Basit Önlemler Hayat Kurtarır

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, her yıl onlarca insanın ölümüne neden olan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu. Bursa'nın özellikle kış aylarında, soğuk havanın ardından gelen şiddetli lodosa maruz kaldığını belirten Çetin, ısıtıcı kullanımında azami dikkat çağrısı yaptı.

Halk arasında 'Sessiz Katil' olarak bilinen, rengi ve kokusu bulunmayan karbonmonoksit gazının yüksek düzeyde alınmasının birkaç dakika içinde ölüme neden olacağını hatırlatan Çetin, "Bu yüzden İnsanlar zehirlendiğinin farkına bile varmadan bir daha uyanamayacakları bir uykuya dalmaktadırlar. Karbonmonoksit zehirlenmeleri büyük ölçüde kullanılan ısıtıcıların bakımı yapılmadığında ya da dikkatsizce kullanıldığında gerçekleşir" dedi.

Alınması Gereken Basit ve Hayati Önlemler

Uzm. Dr. Çetin, karbonmonoksit riskinin azaltılabileceğini belirterek şu önerilerde bulundu:

- Isıtıcı ve cihaz bakımları: Şofben ve kombi kullanılan alanlar yeterince havalandırılmalı, cihazların bakım ve muayeneleri aksatılmamalıdır.

- Soba kullanımı: Sobayı yakmak zorunda kalan vatandaşlar dikkatle takibini gerçekleştirmeli; soba ve çevresi gözetim altında olmalıdır.

- Bacalar ve tesisat: "Bunun yanı sıra soba kullanmak zorunda kalan vatandaşlarımız sobayı yakmak zorunda kaldıklarında dikkatle takibini gerçekleştirmelidirler. Bacalar uzmanların belirlediği standartlara uygun olmalı, bu kapsamda baca bağlantıları düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir."

Bacaların her yıl düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini vurgulayan Çetin, baca ve doğalgaz tesisatlarında aşınma, yerinden oynama veya tadilat nedeniyle kaçak olma ihtimaline karşı yetkili kişilerce kontrol ve onarım yapılmasının önemini dile getirdi.

Belirtiler ve Acil Durumda Yapılacaklar

Çetin, karbonmonoksit zehirlenmesi belirtilerinin kolay fark edilmediğini ve belirtilerle ölüm arasında çok az zaman olduğunu belirterek vatandaşları uyardı: "Karbonmonoksit zehirlenmesi belirtileri, aniden gelişen grip gibidir. Aniden başlayan baş ağrısı, halsizlik, burun akıntısı, hapşırık gibi belirtiler varsa karbonmonoksit zehirlenmesinden şüphe edilip, derhal açık havaya çıkılmalıdır. Bulundukları ortam hemen havalandırılmalı ve vakit kaybetmeden 112'ye haber verilmelidir."

Uzm. Dr. Çetin son olarak, vatandaşların göstereceği azami dikkat ile karbonmonoksit zehirlenmelerinin en aza ineceğini, "zehirlenmenin tedavisinin korunmaktan daha zor olduğunu" vurgulayarak tedbir çağrısını yineledi.

