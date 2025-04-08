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Bursa Deniz Otobüsleri 4 Sefer İptal Edildi

Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 seferini iptal etti.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 15:54
Bursa Deniz Otobüsleri 4 Sefer İptal Edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen deniz otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerini iptal etti. Yapılan açıklamaya göre, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) internet sitesinde duyurulan bilgilere göre, iptal edilen seferler şunlardır:

  • Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci): 16.00 ve 19.00
  • İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya): 16.30 ve 19.30

Yolcuların bu durumdan etkileneceği düşünülerek, sefer iptalleri hakkında bilgiler zamanında ve doğru bir şekilde aktarılmıştır. Yolcuların güvenliği açısından, olumsuz hava şartlarının sürmesi halinde diğer seferlerde de iptaller yaşanabileceği ifade edildi.

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