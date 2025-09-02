DOLAR
Bursa Gürsu'da 3 Katlı Binada Yangın — Anneanne Torununu Kurtardı

Gürsu Yenidoğan Mahallesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; anneanne Neriman G. torunu Sümeyye G.'yi atarak kurtardı, her ikisinin durumu iyi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 22:01
Bursa Gürsu'da 3 Katlı Binada Yangın — Anneanne Torununu Kurtardı

Bursa Gürsu'da 3 katlı binada yangın söndürüldü

Olayın gelişimi

Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine binada yaşayanlar tahliye edildi.

Anneannenin kurtarma anı

Yangın sırasında 2. katta yaşayan ve dumandan etkilenen Neriman G, 7 yaşındaki torunu Sümeyye G'yi evin önünde toplanan kişilere attı; çocuk yere düşmeden tutuldu ve yaralanmadı. Torununu attıktan sonra anneanne de binadan atladı ve Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, anneanne ve torununun sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Hasar ve müdahale

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu binanın 2. ve 3. katında hasar oluştu.

