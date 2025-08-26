DOLAR
Bursa İnegöl'de Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde çalışan İlhan M. (49), 3. kattan asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı; hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 18:10
Bursa İnegöl'de Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Bursa İnegöl'de Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Mobilya İmalathanesinde Kaza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir mobilya imalathanesinde çalışan İlhan M. (49), 3. kattan malzeme indirmek üzere asansöre yöneldiği sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

Kazada ağır yaralanan işçi için ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans sevk edildi ve yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya imalathanesinde asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya imalathanesinde asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.

