Bursa İnegöl'de Hayvan Yemi Yüklü Tır Devrildi: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Bursa İnegöl'de Hayvan Yemi Yüklü Tır Devrildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hayvan yemi yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza Detayları
Ahmet S. yönetimindeki 42 ERG 17 plakalı hayvan yemi yüklü tır, Güney Kestane mevkisinde devrildi.
Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ve Müdahale
Kazada sürücü ile tırda bulunan Saliha S. ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yol Durumu
Tırda yüklü hayvan yemleri kaza nedeniyle yol kenarına saçıldı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde hayvan yemi yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Tırda yüklü hayvan yemleri kaza nedeniyle yol kenarına saçıldı.