Bursa İnegöl'de Kreşte Havuza Düşen 4 Yaşındaki Berra Dizi Hayatını Kaybetti

Olayın Seyri ve Hastanedeki Müdahale

İnegöl ilçesindeki bir özel kreşte meydana gelen trajik olayda, 4 yaşındaki Berra Dizi bahçedeki havuza düştü. Kreş çalışanlarının fark etmesiyle 12 Ağustos tarihinde sudan çıkarılan çocuk için hemen sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Berra Dizi, önce İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdürülen tedavi ve müdahalelere rağmen Berra Dizi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma ve incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel bir kreşte havuza (fotoğrafta) düşen 4 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.