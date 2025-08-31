DOLAR
Bursa İnegöl'de Motosiklet-Kamyon Çarpışması: 2 Ağır Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu sürücü Birkan T. ve yolcu Tarık B. ağır yaralandı; yaralılar Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 19:15
İnegöl'de trafik kazası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Alibeyköy ve Ortaköy mahalleleri arasındaki yolda, Birkan T. (18) yönetimindeki plakasız motosiklet ile karşı yönden gelen Rüstem Ç. (43) idaresindeki 72 EN 143 plakalı kamyon çarpıştı.

Kazada devrilen motosikletten savrulan sürücü ile arkasındaki yolcu Tarık B. (29) ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Birkan T. ve Tarık B., ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

